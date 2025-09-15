El Gigante de Arroyito fue testigo de un partido inolvidable, con la presencia de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Rosario Central y Boca ofrecieron un espectáculo que quedará en la memoria de los aficionados. Tras la ventaja inicial de Boca gracias a Rodrigo Battaglia, Di María aprovechó su talento y convirtió un gol olímpico que igualó el encuentro, sorprendiendo al joven arquero Leandro Brey. El delantero, conocido por su precisión en tiros libres y córners, ya había logrado anotaciones similares en la Champions League, Ligue 1 y el Mundial de Qatar 2022. A pesar del empate, lo más destacado fue la genialidad de Di María, que volvió a demostrar por qué sigue siendo un ídolo para los fanáticos del Canalla.