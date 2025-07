La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni busca seguir haciendo historia, con el Mundial 2026 y la Finalíssima frente a España como objetivos cercanos. Aunque aún no hay confirmación oficial del duelo entre los campeones continentales, un diario español afirmó que el partido se disputaría a finales de marzo de 2026, durante una Fecha FIFA que servirá como preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien desde la AFA señalaron a Infobae que no hay certezas sobre el cronograma, el diario As sostuvo que “los presidentes de la RFEF y la AFA, Rafael Louzán y Claudio Tapia, ya llegaron a un acuerdo” para que el choque se juegue en marzo. Según España, la primera reunión entre las autoridades fue en Asunción (Paraguay) durante el 75° Congreso de la FIFA, con Gianni Infantino y Aleksander Ceferin como promotores.

El periodista Joaquín Maroto advirtió en As que para oficializar la fecha, España debe antes asegurar su clasificación al Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente iniciará las Eliminatorias Europeas en septiembre ante Bulgaria y Turquía, buscando liderar el Grupo E y evitar los playoffs. En caso de clasificar directo, la Finalíssima se celebraría en marzo en una sede por definir: Londres, Qatar y Arabia Saudita ya manifestaron interés. Si España necesitara disputar los playoffs, el acuerdo se caería, pues esos encuentros se jugarían en la primera ventana de 2026.

El calendario FIFA prevé partidos entre el 23 y el 31 de marzo, con otra ventana entre el 1 y el 9 de junio para amistosos, ya sin margen para organizar la Finalíssima en esa segunda fecha. Scaloni había expresado dudas por las complicaciones del calendario: “No sé nada. Este año está complicado y el próximo no veo fecha para jugar”. También había elogiado a España como una de las mejores selecciones del mundo, destacando a Yamal, aunque dijo no preocuparse por la Finalíssima en ese momento.

Si Argentina y España no pueden enfrentarse en marzo, la FIFA ya fijó ventanas internacionales posteriores: entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y otra entre el 9 y el 17 de noviembre. Mientras tanto, Argentina, ya clasificada al Mundial, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre contra Venezuela en Buenos Aires y frente a Ecuador en Guayaquil, además de organizar amistosos, de los cuales solo está confirmado un partido ante Angola.

Scaloni comentó: “Lo único confirmado es el partido con Angola, el resto no está cerrado. Me gustaría jugar con otros rivales fuera de Sudamérica, pero nunca tuvimos problemas con quién jugábamos”. La Albiceleste revalidó el título de Copa América en 2024 al vencer a Colombia, ganando el derecho a disputar la segunda Finalíssima, tras haber conquistado la primera edición moderna en 2022 al golear 3-0 a Italia en Wembley. Este cruce de campeones continentales tuvo sus primeras ediciones en 1985 y 1993 antes de ser retomado en 2022 bajo el formato actual.