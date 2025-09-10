La caída por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil significó para la selección argentina no solo un cierre amargo de las Eliminatorias Sudamericanas, sino también el final de su liderazgo en el ranking FIFA. En la próxima actualización del 17 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni dejará el primer puesto que mantenía desde abril de 2023, según adelantó el especialista Silvio Maverino. A la espera de la confirmación oficial, se prevé que España tome la cima, seguida de Francia, mientras la Albiceleste descendería al tercer lugar.

El cambio responde al método de cálculo Elo que usa la FIFA, que pondera resultados, rivales y relevancia de los partidos. Argentina tenía 1.885,36 puntos, España 1.867,09 y Francia 1.862,03. La derrota frente a Ecuador, ubicado en el puesto 23, provocará una baja en el puntaje argentino, pese a la victoria reciente sobre Venezuela. El sistema penaliza caídas ante equipos de menor ranking, por lo que la derrota costará varios puntos y ubicará a la Scaloneta en la tercera posición al menos hasta la próxima fecha FIFA. España, en tanto, sumó puntos clave al golear 3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía en junio, mientras que Francia venció a Islandia (2-1) y Ucrania (2-0) sin poder alcanzar a los españoles.

Con este retroceso, Argentina cierra un ciclo de liderazgo iniciado tras la Copa América, la Finalissima y el título en Qatar 2022, consolidado bajo Scaloni. Aunque perder la cima impacta en lo simbólico, no altera lo práctico: como campeón vigente, Argentina será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026, al igual que los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

El golpe es simbólico porque corta una racha de 14 meses en la cima y abre una nueva etapa en la que los márgenes entre potencias son mínimos. Además, España logra un hito al liderar simultáneamente los rankings masculino y femenino.

La posibilidad de recuperar terreno dependerá de los próximos partidos: amistosos en octubre contra Venezuela y Puerto Rico, otros en noviembre (probablemente Angola e India) y una posible Finalissima en marzo ante España, campeón europeo.

Este movimiento tiene además una arista llamativa: esquiva la “maldición” del ranking. Desde su creación en 1992, ninguna selección que llegó como número uno a un Mundial terminó siendo campeona. Alemania (1994), Brasil (1998 y 2006, 2010), Francia (2002), España (2014), Alemania (2018) y Brasil (2022) llegaron como líderes pero no lograron el título, que quedó en manos de otros.

El ranking, instaurado en 1992 y modificado en 2018, tiene a Brasil como dueño de las rachas más largas: 6 años y 9 meses entre 1994 y 2001, y 4 años y 7 meses entre 2002 y 2007. Le siguen Bélgica, España y ahora Argentina, que con 2 años y 5 meses se ubica en el quinto lugar histórico.

LAS MAYORES RACHAS DE LA HISTORIA

1- Brasil: 6 años, 9 meses y 23 días (21/7/1994 a 16/5/2001)

2- Brasil: 4 años, 7 meses y 11 días (3/7/2002 a 14/2/2007)

3- Bélgica: 3 años, 5 meses y 6 días (25/10/2018 a 31/3/2022)

4- España: 2 años, 9 meses y 25 días (21/9/2011 a 17/7/2014)

5- Argentina: 2 años, 5 meses y 11 días (6/4/2023 a 17/9/2025)

LOS LIDERAZGOS DE ARGENTINA

1- 2023/25: 2 años, 3 meses y 4 días (6/4/2023 al 17/9/2025)

2- 2016/17: 11 meses y 28 días (7/4/16 al 6/4/17)

3- 2007/08: 8 meses y 6 días (24/10/07 al 2/7/08)

4- 2015: 3 meses y 24 días (9/7/15 al 5/11/15)

5- 2007: 1 mes y 4 días (14/3/07 al 18/3/07)

RANKING FIFA