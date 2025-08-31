El domingo trae cinco partidos que moverán la clasificación de los grupos del Torneo Clausura y también de la Tabla Anual que otorga lugares a las copas internacionales. La jornada comenzó con un triunfo clave de Boca Juniors, que venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata.

Con esa victoria, el Xeneize alcanzó los 45 puntos en la anual, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores y líder por diferencia de gol junto a Rosario Central. Además, subió al tercer puesto de la zona A con 12 unidades. Más tarde, Talleres cayó 1-0 frente a Deportivo Riestra y sigue complicado con el descenso, mientras que Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Belgrano de Córdoba y se consolidó en puestos de playoffs.

Después, River Plate recibirá a San Martín de San Juan en el Monumental con la chance de recuperar la cima del grupo B y de la tabla anual. El cierre del domingo tendrá a Racing enfrentando a Unión de Santa Fe en el Cilindro, un choque decisivo para la Academia. El sábado, San Lorenzo y Huracán empataron y sumaron un punto que les permite mantenerse en zona de octavos y en puestos de Sudamericana 2026. Rosario Central es segundo en la general, seguido de cerca por River, mientras que Platense ya tiene asegurado su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Torneo Apertura. El Canalla aún debe completar los 45 minutos restantes ante Sarmiento de Junín, partido suspendido 0-0 por lluvias intensas.

En tanto, Vélez goleó 3-0 a Lanús y quedó como líder transitorio de la Zona B con 14 puntos, a la espera de lo que suceda entre River (12) y San Martín (8).

El viernes, Barracas Central superó 2-1 a Newell’s en Rosario y se afirmó en la cima de la zona A. Además, Banfield venció 1-0 a Tigre, mientras que Instituto e Independiente empataron sin goles.

Por ahora, los equipos que perderían la categoría son San Martín de San Juan y Aldosivi, uno por promedios y el otro por la tabla acumulada de 2025.