Boca Juniors derrotó 3-0 a Independiente Rivadavia, cortando su histórica racha de 12 partidos sin victorias, con goles de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

El equipo de Miguel Ángel Russo no había ganado desde el 19 de abril ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, con Fernando Gago como entrenador en ese momento y goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Además, Russo superó su récord negativo de 10 partidos sin triunfos en el club (2 de su ciclo anterior y 8 del actual).

Tras salir del último puesto de la Zona A y meterse en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, Boca buscará continuar su recuperación el domingo a las 18:15 frente a Banfield como local, mientras que Independiente Rivadavia quedó antepenúltimo y visitará a Tigre el viernes a las 20 horas.