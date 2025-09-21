Franco Colapinto lamentó el toque con Alexander Albon, su excompañero en Williams, que lo relegó en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 hasta la última colocación. “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, expresó el piloto argentino.

Y agregó: “Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas así que hay que mejorar”, concluyó.

El choque entre Franco Colapinto y Alexander Albon se produjo en el GP de Azerbaiyán, donde el argentino fue el más perjudicado al perder varias posiciones, cayendo temporalmente al último lugar de la parrilla.

El tailandés intentó adelantar a Colapinto y lo golpeó en la parte trasera, lo que provocó que el auto del piloto de Alpine hiciera un trompo y quedara detenido en plena pista. Por suerte, el monoplaza no sufrió daños graves y pudo seguir en carrera. Los comisarios sancionaron a Albon con 10 segundos por la maniobra antirreglamentaria. Mientras tanto, Alpine le confirmó a Colapinto que su alerón resultó dañado, lo que afectó su rendimiento.

Hasta ese momento, el argentino venía cumpliendo una actuación sólida, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. No obstante, la colisión en la vuelta 17 arruinó lo que pintaba para ser un buen domingo.