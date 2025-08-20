Cuándo se enfrentarán Racing y Vélez en un duelo argentino

Este martes se cerró una jornada perfecta para los clubes argentinos en la Copa Libertadores 2025. Racing y Vélez aseguraron su pase a los cuartos de final y ahora se enfrentarán buscando un lugar entre los cuatro mejores del torneo internacional.

Vélez, tras empatar sin goles en Brasil, se impuso de local ante Fortaleza por 2-0 bajo la lluvia, con tantos de Maher Carrizo y Tomás Galván en la primera media hora, asegurando su clasificación en una serie que se presentaba difícil. Por su parte, Racing protagonizó una noche épica en el Cilindro: después de perder 1-0 en Uruguay, dio vuelta la serie ante Peñarol y ganó 3-1, con un gol agónico de Franco Pardo y un doblete de Maravilla Martínez.

En cuanto a los cuartos de final, aún no hay días ni horarios confirmados por la CONMEBOL, pero se sabe que el cruce argentino entre Racing y Vélez tendrá el primer partido en el José Amalfitani de Liniers y la vuelta en el Presidente Perón de Avellaneda, ya que los dirigidos por Gustavo Costas obtuvieron mejor puntaje en la fase de grupos. Se estima que los encuentros de ida serán entre el 16 y 18 de septiembre, y los de vuelta entre el 23 y 25 del mismo mes.

El calendario restante de la Copa Libertadores 2025 marca cuartos de final desde el 16 de septiembre, semifinales desde el 21 de octubre y la final única el 29 de noviembre en Lima, Perú.