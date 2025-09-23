Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: qué resultados requieren los equipos argentinos para avanzar a semifinales
Racing, Vélez, River y Estudiantes luchan por un lugar entre los cuatro mejores del torneo de Conmebol
Este martes 23 de septiembre comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con River, Racing, Vélez y Estudiantes representando a los equipos argentinos. Cada uno tiene distintos escenarios para avanzar a semifinales, y también se perfilan posibles cruces entre argentinos en la próxima ronda.
Racing y Vélez abrirán la serie en el Cilindro de Avellaneda desde las 19, tras la victoria 1-0 de Racing en la ida.
- Racing necesita: ganar por cualquier resultado, empatar o, si pierde por la mínima en los 90 minutos, ganar por penales.
- Vélez necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales en caso de vencer por diferencia de un gol.
River viajará a Brasil para enfrentar a Palmeiras este miércoles a las 21:30, tras caer 2-1 como local.
- River necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales si vence por diferencia de un gol.
Estudiantes definirá la serie ante Flamengo en el Estadio UNO este jueves a las 21:30, tras perder 2-1 en la ida.
- Estudiantes necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales en caso de victoria por diferencia de un gol.
Días y horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final:
- Martes 23/9, 19: Racing vs. Vélez (1-0)
- Miércoles 24/9, 21:30: Palmeiras vs. River (2-1)
- Jueves 25/9, 19: San Pablo vs. Liga de Quito (0-2)
- Jueves 25/9, 21:30: Estudiantes vs. Flamengo (1-2)