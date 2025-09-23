Este martes 23 de septiembre comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con River, Racing, Vélez y Estudiantes representando a los equipos argentinos. Cada uno tiene distintos escenarios para avanzar a semifinales, y también se perfilan posibles cruces entre argentinos en la próxima ronda.

Racing y Vélez abrirán la serie en el Cilindro de Avellaneda desde las 19, tras la victoria 1-0 de Racing en la ida.

Racing necesita: ganar por cualquier resultado, empatar o, si pierde por la mínima en los 90 minutos, ganar por penales.

Vélez necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales en caso de vencer por diferencia de un gol.

River viajará a Brasil para enfrentar a Palmeiras este miércoles a las 21:30, tras caer 2-1 como local.

River necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales si vence por diferencia de un gol.

Estudiantes definirá la serie ante Flamengo en el Estadio UNO este jueves a las 21:30, tras perder 2-1 en la ida.

Estudiantes necesita: ganar por más de un gol o ganar por penales en caso de victoria por diferencia de un gol.

Días y horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final: