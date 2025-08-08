Después de concretar su salida de Boca, Marcos Rojo definió su próximo paso para la etapa final de su carrera.

Aunque se habló de una posible vuelta a Estudiantes, el defensor central continuará en Racing por un pedido directo de Gustavo Costas.

El zurdo de 35 años pasará la revisión médica y firmará un contrato basado en productividad.

La Academia corre contra reloj, ya que tiene plazo hasta las 18 de este viernes para inscribirlo en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. En el ámbito local, se pueden registrar hasta tres jugadores de forma provisoria hasta el lunes a las 12. Racing podrá sumar al defensor a pesar de que el mercado de pases está cerrado, ya que liberó un cupo con la venta de Emiliano Saliadarre a Miramar Misiones de Uruguay.