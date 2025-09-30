El partido contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina llega para Marcelo Gallardo en uno de sus peores momentos como técnico de River. El Muñeco no consigue encontrar el equipo, que suma cuatro derrotas seguidas, y busca un cambio de rumbo. Por eso, para el duelo ante la Academia, el entrenador planea algunos ajustes que podrían incluir tres cambios en la formación. Los defensores Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel, que descansaron ante Riestra, volverían al once titular, y podría sumarse un regreso en el mediocampo si Enzo Pérez se recupera de un golpe. Montiel ingresará por Fabricio Bustos, de floja actuación ante Riestra, mientras que Rivero podría desplazar al banco al chileno Paulo Díaz para formar dupla central con Lucas Martínez Quarta.

En el medio, Enzo Pérez tiene chances de volver si su recuperación es completa; de lo contrario, irá al banco y Portillo continuará en el equipo.

Otra duda es si seguirá el colombiano Kevin Castaño o si se optará por un mediocampista más ofensivo como Nacho Fernández. En la delantera, Juanfer Quintero se mantendrá acompañado por Maxi Salas, expulsado ante Riestra, y Miguel Borja o Facundo Colidio.

River y Racing se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina el jueves a las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito.

Probable formación de River para la Copa Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo o Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.