Tras el empate de Boca Juniors ante Central Córdoba en la Bombonera por el Torneo Clausura, Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente por deshidratación, aunque se espera que pueda regresar a su casa tras permanecer todo el día en la clínica Fleni.

Según Martín Arévalo, este martes se evaluará su estado para determinar si podrá iniciar la semana al frente de los entrenamientos de Boca. La noticia genera alivio, ya que Russo, de 69 años, enfrenta desde 2017 un cáncer de vejiga y hace dos semanas estuvo cinco días bajo observación en la misma clínica por una infección urinaria.

El director técnico del Xeneize estuvo en el banco durante el 2-2 ante Central Córdoba y participó de la conferencia de prensa posterior, aunque se lo vio cansado. Durante la semana, Russo condujo los entrenamientos con normalidad y también dirigió al equipo en el empate 1-1 frente a Rosario Central, partido en el que consiguió la Copa de la Liga Profesional 2023.