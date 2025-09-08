Miguel Ángel Russo recibió el alta el viernes tras haber estado tres noches internado por una infección urinaria, pero aún no regresó a los entrenamientos presenciales de Boca. Su reincorporación no tiene fecha definida, aunque se espera que pueda estar presente el fin de semana en el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El plantel se entrenó este lunes en Boca Predio, Ezeiza, sin la presencia de Russo, quien aún no cuenta con la autorización médica.

“En las últimas horas tuvo nuevas consultas, estudios y chequeos. El viernes tuvo el alta, pero debía seguir en contacto con los profesionales médicos”, señaló el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, destacando que, aunque el DT “tiene muchas ganas” de retomar sus actividades, “la evaluación es día a día”. Por eso, los entrenamientos fueron dirigidos por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes permanecerán a cargo hasta que Russo pueda volver, sin una fecha exacta definida.

El regreso del entrenador podría concretarse durante la semana, con la intención de viajar junto al plantel a Rosario para el encuentro ante Central, un partido especial para Russo, quien dejó un fuerte recuerdo entre los hinchas en Arroyito.

El partido de Boca frente a Rosario Central, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, se jugará el domingo a las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito y será transmitido por TNT Sports.