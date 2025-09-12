Después del triunfo de Etcheverry, Cerúndolo se llevó 7-6 el primer set del segundo encuentro de la serie de Copa Davis

La Selección argentina de tenis afronta una serie decisiva este fin de semana en la Copa Davis y arrancó de la mejor manera como visitante frente a Países Bajos. En el primer punto, Tomás Martín Etcheverry venció a Jesper De Jong por 6-4 y 6-4 en el estadio MartiniPlaza de Groningen, tras más de dos horas de juego. El platense (64°) aseguró el triunfo inicial con cierres ajustados en ambos parciales. “Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Francisco Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!”, expresó Etcheverry a TyC Sports, ante unos 40 hinchas argentinos presentes. Con esta victoria, alcanzó su quinta en siete presentaciones por la competencia.

Luego será el turno de la primera raqueta nacional, Francisco Cerúndolo (21°), quien enfrentará a Botic Van de Zandschulp (82°), a quien ya derrotó en Indian Wells 2025.

El sábado desde las 9:00 se disputará el dobles, con la dupla argentina conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open, que intentará imponerse sobre los neerlandeses. Después de ese cruce, se completarán los singles restantes: primero Cerúndolo vs. De Jong y luego Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

La serie se juega al mejor de cinco partidos (cuatro individuales y un dobles). El equipo que consiga tres triunfos avanzará a las Finales de la Copa Davis, programadas del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. Todos los encuentros son al mejor de tres sets sobre superficie dura en cancha cubierta, con capacidad para 3.855 espectadores.

El equipo argentino, dirigido por Javier Frana, llega como favorito, favorecido además por la ausencia del neerlandés Tallon Griekspoor (31°). El plantel se completa con Francisco Comesaña (61°), que podría debutar en la Davis y convertirse en el jugador número 91 en representar a la celeste y blanca. Por su parte, el capitán local Paul Haarhuis alineó a Jesper De Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden (161°) y a los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek.

La serie se transmite en vivo por TyC Sports y DSports.

Los Qualifiers de la Copa Davis se disputan este fin de semana en siete llaves al mejor de cinco partidos entre 14 países. Los ganadores, junto con Italia, vigente campeón, jugarán las Finales en noviembre. Además del cruce entre Argentina y Países Bajos, se enfrentan Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.