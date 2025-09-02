Emiliano “Dibu” Martínez llegó este martes al país junto a Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli para disputar la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras su frustrado pase al Manchester United, se esperaba que Dibu hablara sobre su futuro, pero salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por un sector privado sin hacer declaraciones.

El arquero realizará esta tarde su primer entrenamiento con la Albiceleste a las 17:00, de cara al partido del jueves contra la Vinotinto en el Monumental.

Futuro de Dibu Martínez tras el cierre del mercado de pases en Europa El arquero había estado en la mira del Manchester United y su ausencia en la última convocatoria de su club alimentaba los rumores de un traspaso, que finalmente no se concretó. A pesar de los fuertes rumores y de su aparente despedida entre lágrimas en su último partido en Villa Park, Dibu seguirá en el Birmingham, donde ya lleva seis temporadas.

Agenda de la Selección argentina

Martes 2 de septiembre

17:00 Entrenamiento (últimos 15 minutos abiertos a la prensa)

Miércoles 3 de septiembre

Conferencia de Scaloni al mediodía (horario a confirmar)

17:00 Entrenamiento (cerrado)

Jueves 4 de septiembre

20:30 ARG vs. VEN en el Estadio Monumental de River Plate

Viernes 5 de septiembre