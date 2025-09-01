Uno de los principales problemas del Manchester United está en su arco, donde André Onana y Altay Bayındır no cumplen con el nivel esperado en un club de esa magnitud. En ese escenario, y con el deseo del Dibu Martínez de salir del Aston Villa, el destino del arquero campeón del mundo parece estar marcado.

Con el cierre del mercado de fichajes previsto para el lunes 1 de septiembre, los Diablos Rojos alcanzaron un acuerdo personal con Emiliano Martínez. Ahora, lo único pendiente para concretar la operación es que Manchester United y Aston Villa lleguen a un entendimiento, luego de que el equipo de Birmingham no incluyera al Dibu como titular en la derrota frente al Crystal Palace.

La ausencia del argentino en el último encuentro, junto con el avance de las negociaciones