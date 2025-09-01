El Inter Miami de Lionel Messi cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. El 10, que en breve viajará para incorporarse a la Selección argentina, no logró sumar un nuevo título en la competencia que ya había conquistado en 2023. El partido se jugó en el estadio Lumen Field de Seattle, con el costarricense Juan Gabriel Calderón como árbitro.

Los goles del equipo que cuenta con el argentino Pedro de la Vega fueron anotados por Osaze De Rosario, Alex Roldán (de penal) y Paul Rothrock. El encuentro fue tenso, con un cruce entre jugadores argentinos: Messi y de Paul por un lado, y De la Vega por el otro. Tras el pitazo final, la tensión aumentó con insultos y empujones en el campo, aunque la situación se calmó minutos después.

Con esta derrota, Messi no pudo obtener su tercer trofeo con Inter Miami, luego de haber ganado la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.