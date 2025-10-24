Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry quedaron eliminados en los octavos de final del ATP 500 de Viena, disputado en canchas rápidas bajo techo, ante el kazajo Alexander Bublik y el italiano Lorenzo Musetti, respectivamente. Con sus derrotas, ya no quedan argentinos en el cuadro principal.

El circuito ATP Tour entra en su tramo final con los torneos europeos, y la jornada del jueves resultó adversa para las últimas dos raquetas argentinas en Viena, luego de las caídas de Sebastián Báez en Basilea y Camilo Ugo Carabelli en la capital austríaca.

Cerúndolo, número 21 del ranking mundial, volvió esta semana a la competencia tras consagrarse campeón del Ultimate Tennis Showdown (UTS) en Hong Kong, una exhibición en la que superó a jugadores como Andrey Rublev, Adrián Mannarino y Jenson Brooksby. En su debut oficial, venció sin complicaciones a Alex Michelsen por 6-3 y 6-1, pero en octavos no pudo con Bublik (16°), quien viene de ganar cuatro títulos en la temporada. El kazajo se impuso por 6-4 y 6-2, mostrando un juego firme y eficaz desde el servicio.

Bublik avanzó a los cuartos, donde enfrentará a Jannik Sinner (2°), primer preclasificado, que derrotó a Flavio Cobolli por 6-2 y 7-6(4).

Por su parte, Etcheverry (60°) llegó a Viena tras alcanzar los cuartos en Estocolmo, pero cayó ante Musetti (8°) en dos parciales por 6-3 y 6-4. El italiano, sólido con sus golpes y oportuno en los quiebres, se medirá ahora con el francés Corentin Moutet (36°), quien eliminó a Daniil Medvedev por 7-6(3) y 6-4.