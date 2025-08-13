Francisco Comesaña fue incluido como novedad en la lista del equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos

La Asociación Argentina de Tenis anunció la lista de convocados para la serie de Copa Davis ante Países Bajos, que se disputará el 12 y 13 de septiembre. La principal novedad es la inclusión de Francisco Comesaña, que vive el mejor momento de su carrera y alcanzará próximamente el puesto 54 del ranking ATP. Recientemente, Comesaña logró una destacada victoria sobre Reilly Opelka en el Masters 1000 de Cincinnati, clasificándose por primera vez a los octavos de final de un torneo de esta categoría.

El capitán Javier Frana completó el equipo con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Argentina viajará a los Países Bajos el 7 de septiembre, con cuatro días de preparación en Groningen, donde los partidos se jugarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores, a 180 km de Ámsterdam.

El único cruce previo entre ambos equipos fue en 2009, con un 5-0 a favor de Argentina en el Parque Roca. Este martes, Comesaña se medirá ante Andrey Rublev en Cincinnati, por un lugar en los cuartos de final, en un partido clave antes del US Open. De debutar en la serie ante Países Bajos, Comesaña se convertirá en el jugador argentino N°91 en Copa Davis.