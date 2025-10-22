Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda asumió la dirección técnica de Boca y seguirá al frente del equipo hasta diciembre, cuando finalice la temporada. Mientras tanto, el presidente Juan Román Riquelme ya comenzó a delinear el proyecto futbolístico de cara a 2026, que podría incluir un nuevo entrenador.

Según los periodistas uruguayos Rodrigo Buysan y Franco Bertolini, Boca realizó una consulta informal al presidente de Peñarol por Diego Aguirre, quien surgió como un candidato atractivo. Riquelme valora la amplia trayectoria del técnico uruguayo en el fútbol sudamericano.

Aguirre, de 60 años, cuenta con una carrera de más de dos décadas y experiencia en Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Brasil, México y Qatar. Con Peñarol obtuvo ocho títulos y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2011, además de haberla ganado como jugador en 1987.

En Argentina dirigió a San Lorenzo entre 2016 y 2018, logrando 17 victorias en 33 partidos y alcanzando las semifinales de la Copa Sudamericana.

Aunque aún no existe una oferta formal, el contacto de Boca representa el inicio de un sondeo que podría concretarse en los próximos meses, dependiendo del cierre de la temporada y de las decisiones del actual cuerpo técnico.

Por ahora, los objetivos del club son pelear por el título del Torneo Clausura y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026.