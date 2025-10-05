Aunque Franco Colapinto protagonizó una buena actuación en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino expresó su malestar por no haber podido alcanzar mejores posiciones en la grilla. Afirmó que “el auto es inmanejable” y que no comprende por qué el rendimiento del equipo es tan bajo.

“Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, indicó el piloto argentino en declaraciones a la prensa. Y continuó: “Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, analizó Colapinto, quien no quedó conforme con la performance de la escudería, pese a haber terminado por delante de su compañero, Pierre Gasly.

Franco Colapinto hizo una largada espectacular en el GP de Singapur y se destacó entre todos los pilotos

Colapinto volvió a destacarse con una excelente largada en el circuito de Singapur, donde avanzó tres posiciones hasta ubicarse en el puesto 13. El argentino se movió hacia la izquierda en una maniobra estratégica que le permitió ganar terreno en los primeros metros.

Tal como ocurrió el año pasado, cuando con la escudería Williams realizó un “divebomb”, el piloto volvió a arriesgar en un trazado que parece adaptarse muy bien a su estilo. En las 12 competencias disputadas con Alpine, Colapinto ha enfrentado las limitaciones del auto y todavía no logró sumar puntos. Su mejor resultado fue en el Gran Premio de los Países Bajos, donde finalizó 11° y quedó cerca de obtener sus primeras unidades en la categoría.