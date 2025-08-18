Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con Lionel Messi, Franco Mastantuono y varias novedades. La gran sorpresa es la primera convocatoria de José Manuel López, delantero del Palmeiras y exgoleador de Lanús, quien a sus 24 años recibe su debut en la Albiceleste. En lo que va de la temporada acumula 15 goles en 42 partidos y ocupará el lugar de Valentín Castellanos (Lazio).

La nómina preliminar incluye 33 jugadores y presenta varias modificaciones respecto a la anterior citación: ingresan Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter), mientras que salen Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, este último suspendido dos fechas por la expulsión sufrida ante Colombia.

La Selección Argentina afrontará los dos compromisos ya clasificada al Mundial y con el primer puesto asegurado en la tabla. Recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental, y visitará a Ecuador el martes 9 a las 20 en el Monumental de Guayaquil.

El equipo de Scaloni suma 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas, y le saca diez unidades de ventaja a su escolta, Ecuador, por lo que cerrará estas Eliminatorias como líder por segunda vez consecutiva.