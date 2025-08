Miguel Ángel Russo abrió al público el entrenamiento matutino que el plantel de Boca realizó hoy en el predio de Ezeiza. Tras la práctica, el entrenador ofreció una conferencia de prensa en la previa del clásico frente a Racing en la Bombonera. Durante el entrenamiento, se vio a Nicolás Figal trabajando a la par del grupo, al igual que Ayrton Costa y Carlos Palacios, lo que los deja con posibilidades de ser convocados para el encuentro del fin de semana.

Frases destacadas de Russo en conferencia: “Estamos bien, hablamos mucho. Para nosotros es fundamental ganar. Vamos a enfrentar a un rival duro. A nivel grupal estoy muy conforme”. “Con Merentiel no hubo nada que aclarar”. “No busquen problemas donde no los hay. Nunca pienso en negativo, siempre estoy convencido”. “Paredes tiene su estilo propio de juego”. “Dejen a mi hijo tranquilo. Él va a hablar por sí mismo y por Tigre”. “Esto es Boca: siempre hay que ganar”. “Estoy bien. Me duele perder, no me gusta. A todos nos duele, pero hay que levantarse. Todos queremos que gane Boca”. “Hablo con todos. Lo grupal es clave para que el mensaje llegue. Se generan rumores sin conocer al plantel ni mis métodos”. “Cada partido es importante. Debemos recuperar nuestro nivel y mejorarlo. El fútbol argentino no regala nada. Racing es un gran equipo”. “Confío en los míos”.

Posible once de Boca ante Racing: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes y Alan Velasco; Milton Giménez o Edinson Cavani, y Miguel Merentiel.

Cuándo juega Boca vs Racing por el Torneo Clausura: El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha, será el sábado 9 de agosto a las 16.30 en la Bombonera.