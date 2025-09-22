Miguel Russo fue nuevamente internado después del empate de Boca Juniors frente a Central Córdoba en la Bombonera por el Torneo Clausura. En las últimas horas, el técnico debió ser atendido por un cuadro de deshidratación durante un chequeo de rutina realizado en la mañana de este lunes. Infobae confirmó que se encuentra en la clínica Fleni, donde ya había estado internado hace un par de semanas por una infección urinaria. Según informó ESPN, los médicos recomendaron que el DT del Xeneize permanezca internado para observar la evolución de su estado y su alta podría concretarse a lo largo del día lunes. Russo dirigió desde el banco en el 2-2 entre su equipo y el conjunto de Santiago del Estero y participó en la conferencia de prensa posterior en Brandsen 805.

Hace dos semanas, la salud del entrenador que llevó a Boca a ganar la Copa Libertadores 2007 había generado preocupación en el entorno del club. Luego de tres días en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, el exfutbolista de 69 años recibió el alta tras superar una infección urinaria que requirió tratamiento específico. De acuerdo con información de Infobae, los médicos a cargo evaluaron que su evolución clínica permitía el egreso, aunque la dirigencia del club dispuso que solo retomaría sus funciones al estar completamente recuperado. La infección fue detectada el martes 2 de septiembre, cuando Russo asistió a la clínica para controles de rutina. Allí se identificó una bacteria resistente, lo que descartó un tratamiento ambulatorio y motivó su internación inmediata. Aunque se esperaba una internación de solo 24 horas, los chequeos revelaron una complicación que obligó a suministrar medicación intravenosa, extendiendo su permanencia hasta el viernes. Durante ese período recibió antibióticos e hidratación. Su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y según su entorno, el técnico se mantuvo de buen ánimo y expresó su deseo de volver a su casa para reincorporarse al trabajo. Pese a la discreción habitual de su círculo cercano y de la directiva de Boca, varias figuras del fútbol argentino enviaron su apoyo y muestras de afecto.

Entre ellos estuvo Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez y referente histórico del club, quien declaró: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando con Boca”, en diálogo con Infobae. Barros Schelotto recordó la relación que lo une a Russo desde 2007, cuando coincidieron en Boca Juniors. En esa etapa, el actual DT de Vélez transitaba el final de su carrera como jugador, mientras Russo iniciaba su ciclo como técnico. Bajo su mando, Schelotto jugó seis partidos, con solo una titularidad, y se despidió del club en un Superclásico en La Bombonera, donde Russo le permitió ingresar en los minutos finales antes de emigrar a Estados Unidos para sumarse al Columbus Crew.

Respecto al presente de Russo, Barros Schelotto comentó: “No sé cuál es su situación actual, sí que estuvo internado en el hospital. Le deseamos lo mejor. Más allá de haberlo tenido como entrenador y de haberlo conocido, es una persona del fútbol argentino y se merece lo mejor”, según sus palabras a Infobae.

Mientras tanto, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedaron a cargo de los entrenamientos en su ausencia. Finalmente, el técnico retomó sus funciones y estuvo en la práctica de fútbol previa al viaje a Rosario para enfrentar al Central de Ángel Di María. Aunque en algunas sesiones se vio obligado a descansar, algo que también sucedió en su paso anterior por San Lorenzo, Russo no se perdió ningún partido oficial de Boca Juniors en su tercera etapa como entrenador. Desde su regreso a mitad de año, estuvo al frente en todos los encuentros del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde el Xeneize ocupa la tercera posición en su zona y el segundo lugar de la tabla anual con 47 puntos.

En el historial médico de Russo destaca un antecedente clave: en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese tiempo inició el tratamiento médico y, en paralelo, condujo al equipo a ganar el Torneo Finalización 2017, fortaleciendo su imagen de resiliencia. En una entrevista con Infobae en noviembre del año pasado, poco después de asumir en San Lorenzo, el DT contó: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

“Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda, en los especialistas y gracias a Dios la llevé de la mejor manera. A parte siempre me dicen la verdad. ‘Mirá, te vamos a dar esta medicación que es nueva. A lo sumo se te puede caer un poco el pelo y después te crece, pero te provoca estos beneficios’, me explicaron y dije: ‘Listo, dale’. En un momento se me caía el pelo y parecía que me estaba muriendo y no era así”, relató en Infobae. También reflexionó sobre la exposición pública de estas situaciones: “No puede saber la gente ni tiene que saber porque son cosas intimas mías con el médico. Pero el mundo con este tipo de enfermedades hace un drama y es lo peor porque hoy hay mucha gente que sufre este tipo de cosas y sufre más cuando los demás te miran de otra forma, te tratan diferente. No lo digo por mí sino por lo que sucede generalmente”, aseguró en la misma nota.