Este miércoles falleció Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca y figura emblemática del fútbol argentino, tanto por su paso como jugador como por su destacada carrera como director técnico. Tenía 69 años y padecía cáncer, enfermedad por la que venía recibiendo tratamiento desde hacía tiempo.

Su vínculo con el fútbol comenzó en Estudiantes de La Plata, club en el que desarrolló toda su carrera profesional. Desde las divisiones inferiores hasta su retiro en 1989, disputó más de 400 partidos y conquistó dos títulos de Primera División: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, bajo la conducción de Carlos Bilardo y Eduardo Luján Manera. Integró uno de los mediocampos más recordados del “Pincha”, junto a José Luis “Tata” Brown, Marcelo Trobbiani, José Daniel “Boca” Ponce y Alejandro Sabella.

Un entrenador de leyenda

Tras colgar los botines, Russo inició su carrera como técnico en Lanús, su ciudad natal, donde consiguió el ascenso a Primera División, logro que marcó el inicio del crecimiento institucional del “Granate”. Desde entonces, su nombre se asoció con proyectos exitosos y equipos competitivos en toda Sudamérica.

Su máxima consagración llegó en 2007, cuando condujo a Boca Juniors a ganar la Copa Libertadores. Aquel equipo, liderado futbolísticamente por un Juan Román Riquelme brillante, venció a Gremio de Brasil con un global de 5-0, la mayor diferencia en una final del certamen, y colocó a Russo a la altura de íconos como Carlos Bianchi y Juan Carlos Lorenzo.

Ídolo en Rosario Central

En su extensa trayectoria, también forjó una relación inquebrantable con Rosario Central, al que dirigió en cinco ciclos distintos. Nunca perdió un clásico frente a Newell’s, lo que lo convirtió en ídolo absoluto. Además, logró el ascenso a Primera en 2013 y, diez años después, coronó su última etapa en el club con la obtención de la Copa de la Liga Profesional, su primera conquista con el “Canalla” en la máxima categoría y la última de su carrera.

Un recorrido ganador

Russo también fue campeón con Vélez (Clausura 2005), estuvo cerca de hacerlo con San Lorenzo (Apertura 2008) y pasó por clubes como Los Andes, Estudiantes, Colón y Racing. En el exterior, dirigió a Universidad de Chile, Salamanca (España), Monarcas Morelia (México), Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita).

Respetado por sus pares, querido por los hinchas y admirado por sus dirigidos, Miguel Ángel Russo deja una huella imborrable en el fútbol argentino y sudamericano.