El lunes 22 de septiembre se realizó una nueva entrega del Balón de Oro, el prestigioso galardón que otorga la revista France Football al mejor jugador de fútbol del mundo.

Ousmane Dembélé, desde una infancia marcada por la pobreza hasta alcanzar el Balón de Oro Originario de Normandía, Dembélé creció en un barrio desfavorecido de los arrabales de Évreux, entre bloques de viviendas de familias humildes, y encontró en el fútbol su gran sueño. Hijo de un padre senegalés ausente y criado por su madre de origen mauritano, desde los seis años ya golpeaba la pelota sin descanso frente a los frontones del barrio de La Madeleine, donde dio sus primeros pasos en el deporte.

A los 13 años ingresó al centro de formación del Rennes, el principal equipo de la vecina Bretaña, propiedad de la acaudalada familia Pinault. A pesar de su corta edad, Dembélé mostró gran determinación al elegir este club, que lo alejaba de su familia y desafiaba los consejos de muchos que le recomendaban quedarse en Normandía. Fue la primera demostración de su carácter en un mundo donde a esa edad pocos muestran tanta determinación. Decisiones como esta lo llevaron a convertirse hoy en el mejor futbolista del mundo.