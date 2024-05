Las horas para Darío Benedetto parecen estar contadas en Boca Juniors. El futbolista no puede entrenarse con el grupo y además no formó parte de las convocatorias en los partidos que jugó el equipo dirigido por Diego Martínez.

En las últimas horas, se conoció la noticia por el propio director técnico, quien tuvo una charla con el delantero respecto a su situación. El ex DT de Tigre expresó a la prensa: "Con Darío tuvimos una charla en la semana. Fue muy clara para ambas partes. Hablamos de cuestiones personales y cuestiones futbolísticas y que no esté convocado, tiene que ver con cuestiones futbolísticas", explicó el técnico.

Pero eso no es todo lo que sucede en el mundo Boca respecto al tema de Darío Benedetto. El delantero realizó una impresionante fiesta por su cumpleaños, lo cual no cayó para nada bien en los dirigentes y cuerpo técnico del conjunto Xeneize.

Aunque no había sorpresas luego de lo declarado por el DT en conferencia de prensa sobre su no convocatoria, muchos creían que el centro delantero se presentaría a entrenar con el resto del plantel el domingo por la mañana. Sin embargo, no fue así y esto realzó aún más la polémica sobre su situación.