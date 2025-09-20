River tiene la cabeza puesta en la revancha con Palmeiras por la Copa Libertadores, pero antes enfrenta un desafío complicado en el norte: este sábado, desde las 21:15, visitará a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Marcelo Gallardo optó por cuidar a los titulares y alinear un equipo de juveniles y suplentes, pensando en el crucial duelo en Brasil, donde debe revertir la derrota 1-2 de local para avanzar a las semifinales.

Aun así, el Millonario no quiere descuidar el torneo local: una victoria le permitiría retomar la punta de la Zona B, que perdió momentáneamente tras el triunfo de Deportivo Riestra sobre Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cómo llegan los equipos River viene de perder 2-1 ante Palmeiras en el Monumental, aunque previamente había ganado en La Plata frente a Estudiantes. La prioridad es la Libertadores, pero no puede ceder puntos en el Clausura.

Atlético Tucumán, en cambio, atraviesa un momento irregular: comenzó bien, pero suma dos derrotas consecutivas (ante Gimnasia y Newell’s, que además lo eliminó de la Copa Argentina). Actualmente está octavo en la tabla con 9 puntos, la mitad de los que tiene River, y ocupa la última plaza de acceso a los playoffs, por lo que necesita ganar para no comprometer su clasificación.

En el último enfrentamiento entre ambos, River ganó 1-0 con gol de Colidio.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Mateo Bajamich.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Miguel Borja y Bautista Dadín.

Hora y TV: