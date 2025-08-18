En un partido de ida y vuelta, River Plate derrotó 4-2 a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura. Sebastián Driussi abrió el marcador con un remate desde afuera a los tres minutos, pero Agustín Auzmendi empató enseguida. El Millonario volvió a ponerse arriba con un gol de Giuliano Galoppo, aunque el delantero del Tomba volvió a igualar, esta vez de penal.

En la última jugada del primer tiempo, Galoppo conectó de cabeza un córner de Juan Fernando Quintero y puso el 3-2. Ya en el complemento, Driussi marcó nuevamente a los tres minutos para estirar la ventaja a 4-2. Desde allí, los dirigidos por Marcelo Gallardo dominaron el trámite y aseguraron la victoria en el Monumental.

Con este triunfo, River quedó en la cima de la zona B del Clausura con 11 puntos y alcanzó a Rosario Central en lo más alto de la tabla anual con 42 unidades. Godoy Cruz, en cambio, ocupa el 14° puesto del grupo y el 27° en el acumulado.

En la agenda, River jugará el jueves contra Libertad en el Monumental por la vuelta de octavos de la Copa Libertadores tras el 0-0 en Paraguay. Ese mismo día, Godoy Cruz recibirá a Atlético Mineiro en Mendoza por la Sudamericana, intentando dar vuelta el 2-1 en contra sufrido en Brasil.