El domingo se disputaron cinco encuentros que modificaron tanto las posiciones del Clausura como la Tabla Anual que define los lugares a las copas internacionales. La jornada inició con el triunfo clave de Boca Juniors 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, seguido por la victoria de River Plate con el mismo marcador frente a San Martín de San Juan. Con estos resultados, el Xeneize alcanzó los 45 puntos en la anual y se ubicó en zona de clasificación a la Copa Libertadores, superando por diferencia de gol a Rosario Central, además de escalar al tercer puesto en la zona A con 12 unidades. Talleres perdió 1-0 contra Deportivo Riestra y sigue comprometido con el descenso, mientras que Defensa y Justicia venció 2-1 a Belgrano y se consolidó en zona de playoffs. Más tarde, River recuperó la cima del grupo B y también de la tabla anual. El cierre del domingo lo protagonizó Racing, que cayó 3-2 frente a Unión en Avellaneda, sumando su quinta derrota consecutiva como local, algo inédito en la historia del club. El conjunto de Gustavo Costas se ubica penúltimo en su zona y quedó fuera de la clasificación a las copas internacionales por la tabla anual.

El sábado, San Lorenzo y Huracán empataron, resultado que les permitió mantenerse en puestos de clasificación a octavos y a la Copa Sudamericana 2026. El único que tiene asegurada su plaza en la Libertadores 2026 es Platense, campeón del Torneo Apertura. Rosario Central aún debe completar 45 minutos ante Sarmiento de Junín, partido suspendido por las lluvias cuando estaba 0-0.

Ese mismo día, Vélez goleó 3-0 a Lanús y quedó como líder momentáneo de la Zona B con 14 puntos, a la espera del choque del domingo entre River (12) y San Martín de San Juan (8).

El viernes, Barracas Central venció 2-1 a Newell’s en Rosario y se afianzó como puntero de la zona A. Además, Banfield derrotó 1-0 a Tigre, mientras que Instituto e Independiente empataron sin goles.

Por ahora, los equipos que descenderían son San Martín de San Juan y Aldosivi, uno por promedio y el otro por la tabla acumulada de 2025.