Este miércoles, el US Open tendrá doble presencia argentina con Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, quienes se enfrentarán a rivales top del ranking y favoritos en las apuestas. Etcheverry (59° ATP) jugará contra Jiri Lehecka, número 21 del mundo, con un historial favorable para el argentino de 2-1 en enfrentamientos previos, aunque el checo es amplio favorito. El partido se verá a partir de las 12 del mediodía por ESPN y Disney+. La clave para Etcheverry será mantener la intensidad frente a un jugador más sólido en estadísticas, como su promedio de 8 aces por partido y mayor cantidad de quiebres de servicio; pese a eso, el argentino llega confiado: “Va a ser un partido durísimo, pero me tengo fe”.

Por su parte, Comesaña (54°) enfrentará al británico Cameron Norrie, 35° del mundo, en su primer cruce, con ventaja en el papel para el inglés. Sin embargo, el marplatense llega en gran forma tras vencer al local Alex Michelsen en primera ronda y con la confianza de sus logros en 2025, incluyendo semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro donde eliminó a Alexander Zverev. Además, tiene experiencia en Grand Slam: en Wimbledon 2024 sorprendió al vencer a Andrey Rublev, sexto preclasificado. Ahora intentará repetir la hazaña en Nueva York ante un rival más experimentado en estas rondas.