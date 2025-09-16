La policía de la Provincia de Salta desbarató una red de trata de personas. Según el parte policial , fueron detenidos cuatro hombres ,lo que se encuentran acusados de ejercer la trata de personas con destino a menores de edad que asistían a un colegio secundario. La investigación se originó tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, que alertó sobre el extravío de su hija.

De acuerdo a fuentes policiales,citadas por Noticias Argentinas, la madre encontró en el teléfono de la adolescente transferencias de dinero vinculadas a servicios para una cita privada, y que el emisor le proponía coordinar un encuentro junto a su hermana de 12 años. Este dato fue clave para iniciar la pesquisa.

Otra madre presentó una denuncia en la Justicia, señalando que un compañero de la escuela habría intentado captar a sus hijos, de 13 y 16 años, mientras un adulto de 63 años realizaba gestos y los observaba. El accionar habría generado temor y una alerta para las autoridades.

Los detalles del caso salieron a la luz al conocerse el testimonio que una de las víctimas prestó o en Cámara Gesell, donde afirmó que las reuniones íntimas existieron y que un remisero trasladaba a las jóvenes a distintos hoteles junto a otros hombres que pagaban por mantener relaciones sexuales. El testimonio se convirtió en elemento central de la investigación.

La menor declaró además que ella y otras mujeres eran obligadas a consumir alcohol y drogas durante las citas, lo que agravaba la situación de vulnerabilidad y coacción. Los testimonios de las víctimas aportaron indicios cruciales para la causa.

En paralelo, fuerzas de seguridad realizaron cinco allanamientos en la capital provincial, logrando la detención de las cuatro personas implicadas. Las diligencias también permitieron el secuestro de computadoras, celulares, discos externos, lencería erótica y otros elementos de relevancia.