En la provincia de Río Negro dos hombres y una mujer fueron imputados 33 animales sin autorización legal. Se trató de 17 ovejas y 16 cabras que eran transportadas en un camión Chevrolet, interceptado el 16 de diciembre de 2024 por efectivos de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro mientras circulaba por la ruta N°23.

Al mando del vehículo se encontraba uno de los acusados, y en su interior también viajaban los otros dos implicados.

Las complicaciones para los acusados no terminaron con su detención , ya que al día siguiente, uno de ellos increpó a un Oficial Principal en las instalaciones de la fuerza de seguridad con la intención de que le devuelvan los elementos incautados durante el procedimiento y lo amenazó de muerte.

La Justicia de Garantías se basó en los ilícitos mencionados por los artículos 45, 46 y 167 inciso 4 del Código Penal para formular los cargos por abigeato agravado y amenazas coactivas por haber sido cometidos contra el policía.

En tanto, el magistrado interviniente imputó a la mujer y al otro implicado por considerarlos participes secundarios de abigeato agravado, de acuerdo al artículo 167,4 de la ley.

El juez dispuso un plazo de cuatro meses y estableció medidas cautelares.

"Me están acusando de algo que no hice", manifestó uno de los sindicados en la audiencia realizada este jueves.