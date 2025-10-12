Pablo Laurta, quien se encontraba buscado a nivel nacional por el doble homicidio de su ex pareja y ex suegra y la sustracción de un niño de 5 años (hijo de Lautra y su ex pareja) fue apresado en la tarde de este domingo en un hotel de Concordia, Entre Ríos , con el se encontraba el pequeño de 5 años .

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo de Gerardo Reyes, informó que el menor fue encontrado sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Se dio con el paradero de ambos, gracias un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Lautra que es uruguayo, se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.. .

La captura del presunto asesino comenzó con el descubrimiento de un Toyota Corolla calcinado en Córdoba el 9 de octubre. El vehículo pertenecía a Martín Palacios, un taxista de 49 años de Concordia, denunciado como desaparecido por su familia el 7 de octubre después de que Laurta lo contratara para un viaje.

Este descubrimiento vinculó a la policía de Córdoba y Entre Ríos, lo que condujo a un "intercambio dinámico de información", según los investigadores. Inicialmente se creía que estaba en Gualeguaychú, pero Laurta fue finalmente localizado en el Hotel Berlín en Bolívar 733 en Concordia, gracias a los datos de rastreo del teléfono celular proporcionados por las autoridades de Córdoba.

La policía rodeó discretamente el hotel. Laurta fue aprehendido en el pasillo después de salir de la habitación 209, sin darle oportunidad de reaccionar. Pedro fue inmediatamente asegurado por los oficiales mientras caminaba detrás de Laurta.

Según trascendidos el detenido sería el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”, vinculada a discursos de odio y misóginos.

El niño se encuentra en buen estado de salud, se conoció que vive con un trastorno del espectro autista.a (TEA), y que ya esta bajo los adecuados cuidos médicos.