Personal de la Policía bonaerense procedió a detener ayer lunes en la localidad de Glew a un hombre acusado de secuestrar, atar y abandonar a una anciana de 80 años en agosto pasado al costado de la ruta provincial 29, a las afueras de la localidad de General Belgrano.

La anciana fue identificada como Estanislada Benedicta Rodriguez, y su apoderado es el principal acusado por su muerte, el sujeto fue detenido esta semana tras dos allanamientos en domicilios de la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires.

Ese apoderado fue identificado como C. E. O. y está imputado por "abandono de persona agravado", informó el sitio TN.

El caso salió a la luz el 19 de agosto de 2025, cuando efectivos policiales detectaron el cuerpo de Estanislada a la altura del kilómetro 116,5 de la ruta provincial 29. La mujer estaba cubierta con una frazada y luego se supo que agonizó durante varios días a la intemperie, hasta que falleció.