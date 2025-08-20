Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) sostuvo que el testimonio del empresario Hayden Davis en la Justicia de Estados Unidos en la causa por la criptomoneda $Libra “compromete fuertemente” al Gobierno de Javier Además el legislador amarillo relativizó el descongelamiento de los fondos dispuesto por la jueza Jennifer Rochon y aseguró que “lo determinante es que Davis empezó a hablar”.

Las declaraciones de Agosto Carreño fueron realizadas durante una entrevista en el programa RPM de Splendid AM 990. En otro pasaje de su declaración radial , Agost Carreño sostuvo que Davis vinculó la maniobra de $Libra con el presidente argentino y su entorno. “Davis habló de la situación de estafa, y que es en todo caso culpa del presidente de Argentina y su equipo, y no de él”, señaló el diputado cordobés.

El legislador explicó que el congelamiento de fondos había tenido como objetivo “que Davis aparezca y apareció”, por lo cual consideró que la decisión posterior de la jueza Rochon fue “algo neutro”.