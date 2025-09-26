El grupo de parlamentarios argentinos que integran el Parlamento del mercosur de Unión por la Patria presentó una advertencia formal al gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos legales y políticos de otorgar financiamiento internacional a la administración de Javier Milei sin cumplir con los requisitos constitucionales argentinos.

Los representantes de argentinos la Parlasur enviaron una notificación a Heidi Gómez Rápalo, Encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, con el objetivo de que el gobierno de Donald Trump tome conocimiento de las condiciones legales que rigen la contratación de deuda externa en Argentina.

Legisladores advierten por intromisión de Estados Unidos

Los representantes argentinos también manifestaron su preocupación por la injerencia que pueden significar los anuncios que produjo el Gobierno norteamericano, anunciando llegada de hasta USD 30.000 millones en asistencia financiera, y del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre la opción de realizar un swap de divisas o adquirir bonos soberanos.

De modo categórico los diputados regionales sostuvieron que “las declaraciones de Bessent dan cuenta de que el apoyo financiero tiene fines exclusivamente electorales. Una intromisión que resulta inadmisible en el marco del principio de no injerencia que rige las relaciones internacionales”.

En otro tramo de la declaración sostuvieron que la Constitución Nacional, en su artículo 75, incisos 4 y 7, otorga al Congreso la potestad exclusiva de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Asimismo, la Ley 24.156 de Administración Financiera establece que cualquier endeudamiento público debe ser aprobado por el Congreso a través de una ley que especifique el tipo, monto, destino y plazos del crédito.

Culminando la declaración sentenciaron “Cualquier préstamo, línea de crédito o mecanismo financiero que se pretenda otorgar a la República Argentina, para ser legítimo y legal, debe contar con la previa autorización del Congreso Nacional. Cualquier acuerdo que no cumpla con este requisito carecerá de toda validez y legitimidad ante el pueblo y las instituciones argentinas”, expresaron los legisladores