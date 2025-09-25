Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria, realizó la presentación de un pedido de informes para que el Ministerio de Defensa brinde información sobre la veracidad del contenido de los audios supuestamente grabados en reuniones del Directorio de la Obra Social IOSFA, lo que fueron publicados por Ámbito Financiero .De acuerdo a los audios difundidos, en la obra social militar y de empleados de seguridad, se habrían pagado sobreprecios en la compra de medicamentos y que bajó una orden para evitar revelar muertes por falta de remedios oncológicos.

Se trotarían de audios tomados por empleados jerárquicos nombrados por la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa.

Segun lo publicado, los audios se habrían producidos entre enero y febrero de este año cuando la entidad estaba conducida por la entonces gerente general Carolina Podlesker, quien ocupo el cargo entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, aparecen afirmaciones en torno de los sobreprecios que afectan a la caja deficitaria de IOSFA; la necesidad de recortar los gastos a como dé lugar sin importar los afiliados para no caer en “la licuadora de Sturzenegger”; y las desprolijidades y discrecionalidad en la relación con las droguerías, entre muchas otras cosas.