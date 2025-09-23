Desde bloques opositores en la Cámara de Diputados pidieron el lunes interpelar al jefe de Gabinete Guillermo Francos e iniciar una moción de censura, los opositores argumentan que la razón para promover la iniciativa es la negativa del gobierno de cumplir con la implementación de la Ley de Emergencia en discapacidad.

El Gobierno promulgó ayer la medida que, entre otros puntos, prevé el financiamiento de pensiones no contributivas, el apoyo a prestadores de la Ley N° 24.901 y la condonación de ciertas deudas de dichos prestadores, y la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Fue tras la el rechazo del veto presidencial por amplia mayoría.

Sin embargo, suspendió su aplicación hasta tanto el Congreso establezca su fuente de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la medida.

El pedido de un diputado del PRO

El diputado nacional Agost Carreño ( titular del PRO de Córdoba) afirmó que el Ejecutivo "ha desoído las leyes sancionadas recientemente por el Congreso" y advirtió que su decisión (de poner en suspenso la aplicación de la norma) “sienta un peligroso antecedente puesto que mediante una interpretación ilegal e inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor” .

También resaltó que la decisión se tomó en el mismo día en que se suspendieron las retenciones al agro y las carnes avícola y bovina hasta el 31 de octubre, con el objetivo de impulsar la liquidación de divisas.

Con respecto a Francos, Agost Carreño señaló que la Constitución Nacional "ha incorporado la figura del Jefe de Gabinete como un administrador que debe cumplir con la ejecución práctica de las leyes, en especial cuando ello implica asignación o reasignación de partidas presupuestarias. EL Jefe de Gabinete responde ante el Congreso Nacional por ello, no ante el Presidente, tal y como surge del texto constitucional".

Carreño agrego: " El Jefe de Gabinete debe inexorablemente que cumplir la Constitución sin mas tramites. si no lo hace, se genera un conflicto de poderes en lo político,pero a la vez se genera un conflicto jurídico.. Para esos casos la misma Constitución prevé la interpelación y moción de censura, que es lo que se está promoviendo en esta iniciativa", agregó.