La lucha en múltiples movilizaciones a lo largo del país de profesionales de la salud; terapeutas; personas que viven con una discapacidad y sus familiares y ciudadanos , obtuvieron está siesta una victoria en la Cámara de Diputados al logro por una mayoría aplastan rechazar el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad la oposición anotó un triunfo en Diputados: rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad.

El debate en torno a la iniciativa que busca actualizar las partidas presupuestarias para el área de discapacidad quedó atravesado por los audios que se le atribuyen al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que habla de supuestos aportes que desde la Casa Rosada se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado y que involucran a la hermana del Presidente, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

