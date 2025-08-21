Se desarrolla la sesión del Senado de la Nación de este jueves para debatir un extenso temario que incluye los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, ambas iniciativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y que obtuvieron dictamen favorable en comisiones durante los últimos días.

El plenario de comisiones del Senado le dio dictamen favorable al proyecto que declara la emergencia en el sector de pediatría y a la ley de Financiamiento Universitario, lo que habilto.

Para que las iniciativas de universidades y salud puedan ser tratadas sobre tablas, se necesitan dos tercios de los votos. Este requisito se debe a que el reglamento del Senado exige que pasen siete días entre la firma de un dictamen y su llegada al recinto, un plazo que no se cumplió. A pesar de este obstáculo, el apoyo transversal a ambos proyectos genera optimismo entre los legisladores.

Políticamente es de destacarse que entre los firmantes de los dictámenes se encuentran los senadores de la Provincia de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas , ambos del Frente Renovador de la Concordia l y representantes de otros espacios políticos. Este amplio respaldo subraya la importancia y el consenso que generan ambas temáticas.