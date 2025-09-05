A pesar de las ventas de dólares que realizo el gobierno nacional, el valor de la divisa norteamericana subió levemente en el sector mayorista al menos 150 millones de dólares. De esta forma, logra mantener la calma bancaria, en las jornadas previas a la elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno nacional blanqueó su decisión de intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar perfore el techo de la banda de flotación fijada en abril. El equipo económico abandonó otro de sus principios, sobre la libre flotación del tipo de cambio. La venta de divisas del Tesoro a través del Banco Central, junto con la operación en los mercados de futuros, lograron bajar $11 el tipo de cambio oficial pero no pudieron evitar que se disparara el paralelo. Además, se disparó el riesgo país por temor a que se patinen los dólares para pagar los bonos de deuda.

Desde fines de la semana pasada, algunas de las consultoras de la city ya venían haciendo algunas cuentas que indicaban que el gobierno estaba vendiendo dólares del Tesoro depositados en el Banco Central para contener la corrida.