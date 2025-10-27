El presidente de EEUU, Donald Trump manifestó su agrado ante el triunfo contúndete de Javier Milei en las elecciones legislativas de la víspera. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, sostuvo.

El oficialismo obtuvo un fuerte apoyo ciudadano al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Milei agradeció un mensaje el apoyo recibido: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.

El presidente de Estados Unidos aseguró desde el avión presidencial que la victoria del libertario “fue un gran triunfo” y sostuvo que “Estados Unidos ganó mucho dinero” tras la recuperación de los activos argentinos.

“No solo ganó, ganó por mucho”, dijo Trump ante periodistas durante su vuelo rumbo a Asia. “Esa elección generó mucho dinero para Estados Unidos. Los bonos subieron, la calificación de la deuda subió”, celebró.