El presidente Javier Milei y su comitiva mantienen un almuerzo en la Casa Blanca junto a Donald Trump y sus funcionarios. después que se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina".

Trump fue muy claro al señalar a la Argentina de Milei como de los aliada de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó.

Consultado Trump, sobre de un posible acuerdo de libre comercio entre ambos países, afirmó que "lo desea", pero aclaró que primero "está la ayuda". En cuanto al swap de China con Argentina, aseguró que el salvataje no está atado a que nuestro país ponga fin con ese acuerdo económico. En cambio, deslizó que la intención es que la influencia militar y económica del gigante asiático vaya disminuyendo.