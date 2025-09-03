El Jefe de Estado Norteamericano Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno recurrirá a la Corte suprema para que se exprese de modo urgente después de que un tribunal federal de apelaciones declarara ilegales los aranceles globales que impuso amparándose en una “emergencia económica”.

Trump defendió públicamente su postura al advertir que sin aranceles Estados Unidos podría convertirse en un “país del tercer mundo”. Además, insistió en que la “estructura financiera del país” depende de ellos. En su visión, los mercados bursátiles retrocedieron tras el fallo porque “necesitan los aranceles”. Según la sentencia, las tarifas cuestionadas fueron impuestas este año bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.

Para Trump, los aranceles no solo protegen la industria local, sino que también sirven como presión geopolítica frente a la falta de acción de socios comerciales contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Por ello, el expresidente argumenta que una reversión judicial debilitaría el tejido económico nacional. A su vez, la incertidumbre sobre el fallo genera volatilidad en los índices bursátiles, ya que los inversionistas evalúan el impacto potencial de un cambio abrupto en la política comercial.