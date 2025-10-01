A días de que se concreten las elecciones para definir la composición del Congreso Nacional el presidente Javier Milei será recibido por su par Donald Trump en visita oficial el próximo el 14 de octubre, el encuentro se co ncretara en el Salón Oval de la Casa Blanca . desde el gobierno liberal argentino esperan que en la ocasión se anuncien ayudas concretas del Teso norteamericano al Gobierno de Milei y se sume a los posibles anuncios el acuerdo de aranceles cero alcanzado entre ambos países.

En el marco de las políticas de proteccionismo industrial , los Estados Unidos le impuso a la Argentina aranceles del 10%, en contraste con el 35% impuesto a Canadá, el 50% a Brasil o la tasa estándar del 15% que rige para numerosos países.

El acuerdo incluiría al menos 100 posiciones de comercio exterior, con aranceles que oscilarían entre cero y diez por ciento, aunque no hay precisiones ya que las negociaciones se han mantenido bajo una estricta reserva. Este acuerdo podría otorgar a Argentina una ventaja arancelaria en comparación con el resto de América Latina.

Estados Unidos es el tercer socio comercial para la Argentina, después de Brasil y China, por eso es importante que impuestos impone el gobierno del norte a los productos de origen argentino: el comercio bilateral con los Estados Unidos fue de u$s4.969 millones en los primeros 8 meses de 2025 y las importaciones fueron u$s4.718 millones de importaciones en ese periodo, es decir Argentina tiene un leve superávit comercial con este país.