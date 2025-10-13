El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirá con su par chino s Xi Jinping, en Corea del Sur, tras una desescalada de la tensión por las disputas comerciales, dijo el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

La reunión entre los presidentes fue puesta en entredicho tras el anuncio de China el jueves de que ampliaría fuertemente sus controles a la exportación de tierras raras. Trump tuvo una reacción enérgica el viernes que golpeó a los mercados y las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo.

Bessent dijo que hubo comunicaciones entre las dos partes durante el fin de semana y que se esperaban más reuniones.

"Hemos desescalado sustancialmente", dijo Bessent en una entrevista con Fox Business Network.

"El presidente Trump dijo que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre. Se reunirá con el presidente Xi en Corea. Creo que esa reunión seguirá en pie", agregó.