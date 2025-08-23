El Gobierno nacional relanzó el programa “Beneficios Anses” para mitigar el impacto de la inflación en las compras de millones de argentinos. Este programa permite a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales acceder a descuentos de hasta 10% en supermercados y comercios adheridos en todo el país.

El objetivo es fortalecer el poder de compra de los sectores más vulnerables mediante un mecanismo directo y sin intermediarios. Aunque ya había sido implementado en gestiones anteriores, ahora se incorpora nuevas cadenas y modalidades, incluyendo reintegros automáticos en la cuenta bancaria.

Quiénes pueden acceder: El programa alcanza a quienes cobran haberes por Anses, incluidos jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la AUH, SUAF, AUE, prestaciones por desempleo y becas Progresar. No requiere inscripción: los descuentos se activan automáticamente al usar la tarjeta de débito asociada a la cuenta de Anses.

Cómo funciona: Al pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito, el descuento se aplica directamente en caja o se acredita como reintegro en la cuenta en hasta 10 días hábiles. El tope por operación suele ser de $1.000, sujeto a variaciones según el comercio.

Comercios adheridos: Entre las principales cadenas se incluyen:

Carrefour: 10% de lunes a jueves.

Coto: 10% de lunes a jueves y 15% adicional todos los días para jubilados y pensionados con DNI.

Supermercados Día: 10% de reintegro lunes y martes, tope de $1.000.

VEA: 10% de lunes a jueves, aplicado en caja o reintegro según sucursal.

La Anónima: 10% en los mismos días, aplicado en caja.

Diarco: 10% mediante reintegro lunes a miércoles.

Anses recomienda verificar en su sitio web el listado actualizado de comercios participantes, ya que la adhesión puede variar según la provincia o localidad.

El Ejecutivo también busca expandir el programa a otros rubros, como farmacias, artículos para el hogar, electrodomésticos y productos de consumo masivo, mediante convenios con cámaras empresarias y nuevas cadenas.

En un contexto económico desafiante, “Beneficios Anses” se presenta como una medida efectiva para mejorar el poder adquisitivo y promover el consumo de millones de hogares argentinos, con un sistema automático, simple y sin burocracia.