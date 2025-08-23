“Beneficios Anses” exclusivos para jubilados y pensionados: cómo obtener descuentos de hasta 10% en supermercados
El Gobierno nacional volvió a poner en marcha el programa “Beneficios Anses”, que ofrece reintegros y descuentos automáticos a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales en importantes cadenas
El Gobierno nacional relanzó el programa “Beneficios Anses” para mitigar el impacto de la inflación en las compras de millones de argentinos. Este programa permite a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales acceder a descuentos de hasta 10% en supermercados y comercios adheridos en todo el país.
El objetivo es fortalecer el poder de compra de los sectores más vulnerables mediante un mecanismo directo y sin intermediarios. Aunque ya había sido implementado en gestiones anteriores, ahora se incorpora nuevas cadenas y modalidades, incluyendo reintegros automáticos en la cuenta bancaria.
Quiénes pueden acceder: El programa alcanza a quienes cobran haberes por Anses, incluidos jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la AUH, SUAF, AUE, prestaciones por desempleo y becas Progresar. No requiere inscripción: los descuentos se activan automáticamente al usar la tarjeta de débito asociada a la cuenta de Anses.
Cómo funciona: Al pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito, el descuento se aplica directamente en caja o se acredita como reintegro en la cuenta en hasta 10 días hábiles. El tope por operación suele ser de $1.000, sujeto a variaciones según el comercio.
Comercios adheridos: Entre las principales cadenas se incluyen:
- Carrefour: 10% de lunes a jueves.
- Coto: 10% de lunes a jueves y 15% adicional todos los días para jubilados y pensionados con DNI.
- Supermercados Día: 10% de reintegro lunes y martes, tope de $1.000.
- VEA: 10% de lunes a jueves, aplicado en caja o reintegro según sucursal.
- La Anónima: 10% en los mismos días, aplicado en caja.
- Diarco: 10% mediante reintegro lunes a miércoles.
Anses recomienda verificar en su sitio web el listado actualizado de comercios participantes, ya que la adhesión puede variar según la provincia o localidad.
El Ejecutivo también busca expandir el programa a otros rubros, como farmacias, artículos para el hogar, electrodomésticos y productos de consumo masivo, mediante convenios con cámaras empresarias y nuevas cadenas.
En un contexto económico desafiante, “Beneficios Anses” se presenta como una medida efectiva para mejorar el poder adquisitivo y promover el consumo de millones de hogares argentinos, con un sistema automático, simple y sin burocracia.