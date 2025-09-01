El Gobierno nacional autorizó la subasta pública del terreno donde funciona el shopping Portal Palermo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada este lunes en el Boletín Oficial. El predio, de 42.044 metros cuadrados, está en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, en Palermo, y actualmente alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y numerosos locales comerciales. La venta se inicia con un precio base de US$ 81,7 millones como piso para los interesados, dentro del plan oficial de desprendimiento de inmuebles estatales considerados innecesarios para recaudar fondos.

El vínculo con el grupo Cencosud se remonta a un contrato de 1994 que otorgó la explotación por 20 años, con prórroga de cinco. Con el vencimiento en 2019, se negoció una extensión especial de dos años, luego prorrogada hasta diciembre de 2026. Ese acuerdo habilitaba al Estado a vender el predio en cualquier momento. Con la resolución actual, se activó esa cláusula y Cencosud deberá abandonar el complejo a fines de 2026. El único sector excluido de la operación es el quincho y comedor del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, que seguirá bajo control del Ejército.

El Portal Palermo ocupa una de las zonas más codiciadas de Buenos Aires, con alta densidad residencial, acceso a vías principales y cercanía a polos de oficinas y espacios verdes. Por eso, el mercado inmobiliario sigue con atención la subasta, ya que el terreno podría destinarse a viviendas, oficinas o un nuevo polo comercial, aunque con limitaciones de la Ley 6044, que regula alturas y condiciones de edificación.

La decisión genera incertidumbre sobre el futuro de los más de mil trabajadores vinculados al shopping, tanto en empleos directos como indirectos. La continuidad de Jumbo, Easy y los demás locales depende del rumbo que adopten las empresas y del resultado de la subasta.

El caso reaviva el debate sobre el impacto de la venta de activos estatales en sectores que generan empleo. La AABE ya impulsa desde 2024 un esquema de subastas públicas enmarcado en el decreto 950/24, que habilitó la venta de más de 300 propiedades con el objetivo de recaudar hasta US$ 800 millones.

El proceso en curso abre tres posibles escenarios: una venta anticipada que derive en el cierre del shopping antes de 2026; la continuidad de Cencosud hasta el fin de la concesión; o bien una reconversión negociada entre el actual operador y futuros dueños. Cada alternativa tendrá consecuencias distintas para los comercios, los trabajadores y el mercado inmobiliario de Palermo.