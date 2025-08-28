La futura explotación minera se realizará " Hombre Muerto Oeste», y su aprobación fue resuelta mediante la Resolución 1271/2025 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa contempla una inversión total de US$ 380 millones para la extracción de litio en la Puna argentina.

El proyecto aprobado pertenece completamente a la empresa australiana Galan Lithium y se encuentra en la cuenca del salar del Hombre Muerto, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente 90 kilómetros al norte de Antofagasta de la Sierra.

De acuerdo al compromiso inversor, el plazo de construcción de la infraestructura requerida para la extracción, se estima en 48 meses, con una fecha límite de ejecución del monto mínimo de inversión al 31 de diciembre de 2029.

Uno de los puntos destacados del plan aprobado es el nivel de participación de proveedores locales, que alcanzará el 95,34% del total de las contrataciones de bienes, servicios e infraestructura durante las fases de construcción y operación. Este porcentaje supera ampliamente el 20% exigido por la normativa del RIGI.

Además, en los primeros dos años, Galán deberá ejecutar más del 40% de la inversión mínima requerida: u$s31,1 millones el primer año y u$s51,5 millones en el segundo.