(Desde Washington, Estados Unidos) Argentina y Estados Unidos afinan los últimos detalles de un préstamo extraordinario que el Tesoro estadounidense depositaría en el Banco Central por un monto estimado de 30.000 millones de dólares. La cifra, que aún evalúa Scott Bessent -secretario del Tesoro-, se usaría para afrontar vencimientos de deuda pública y privada, y para robustecer las reservas con el objetivo de evitar que saltos bruscos del dólar comprometan el programa de ajuste.

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, declaró Milei en Córdoba sobre la posible asistencia estadounidense. Y agregó: “Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”. Donald Trump mantiene una afinidad ideológica y personal con Javier Milei, y busca respaldar su plan económico frente a las críticas del peronismo, que se impuso en las elecciones bonaerenses. En este marco, el presidente estadounidense tomó dos decisiones clave: enviará al Banco Central los fondos necesarios para evitar un default en 2026 y mantendrá una reunión privada con Milei durante la Asamblea General de la ONU.

Pese a estar presionado por la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza, con encuentros previstos con Volodimir Zelenski y Benjamín Netanyahu, Trump juzgó que un cara a cara con Milei fortalecería su posición en la política argentina.

Ayer al mediodía, la Casa Blanca notificó al Gobierno que el encuentro entre Trump y Milei será este martes en la ONU. La foto conjunta, sumada al inminente préstamo de Estados Unidos, le daría a la Casa Rosada aire frente a la presión financiera y los ataques de la oposición kirchnerista. Scott Bessent, figura central en la administración republicana, conoce a fondo Wall Street, goza de plena confianza de Trump y define decisiones con impacto internacional.

Bessent negoció con Zelenski un acuerdo por tierras raras al inicio de su gestión, respaldó la prórroga de aranceles recíprocos y, bajo instrucción de Trump, viajó a Buenos Aires cuando Caputo anunció el levantamiento parcial del cepo.

Ahora volverá al centro de la escena: entregará a Milei un premio del Atlantic Council tras la reunión con Trump, en presencia de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Larry Fink, CEO de Blackrock, uno de los mayores inversores en el país.

Entre el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026, Argentina debe afrontar compromisos de deuda pública y privada que incluyen:

Con organismos multilaterales, capital e intereses por USD 2.295 millones de octubre a diciembre 2025, y USD 7.521 millones en 2026, de los cuales USD 3.413 millones corresponden al FMI.

Bonos y letras por un total de USD 10.718 millones, de los que USD 7.677 millones son de capital.

BOPREAL: vencimientos por USD 1.000 millones en noviembre de este año y USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.

Este financiamiento cubriría los compromisos de 2025 y 2026, a la vez que Trump vería con buenos ojos una renovación en el gabinete y en algunos cargos del Congreso.

El eventual préstamo también daría margen al gobierno para distanciarse de China, que ejerce un fuerte soft power mediante el swap registrado en el balance del Banco Central.

En las reuniones con funcionarios estadounidenses, Milei recibió reiteradas advertencias sobre la influencia del Partido Comunista chino en las licitaciones del Estado nacional y gobiernos provinciales.

Con Xi Jinping desplegando una agresiva estrategia comercial en América Latina, Trump considera a China su rival estratégico global, un punto que Milei no pasó por alto.

Si la burocracia no demora la decisión política, el anuncio del salvataje estadounidense se realizaría pocos días antes de las elecciones de octubre.